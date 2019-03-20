2019-03-20T17:58:02+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 26-летнего парня

Следком объявил о начале проверки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Трагедия случилась около семи утра 20 марта на перегоне «Темерник – Ростов - Западный».

- От машиниста проезжающего мимо поезда поступило сообщение о том, что на соседнем железнодорожном пути лежит тело человека без признаков жизни, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - На место выехала следственно-оперативная группа.

Была установлена личность погибшего, как оказалось, он жил недалеко от места происшествия. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены возможные очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Южном следственном управлении призывают жителей быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, не забывать, что дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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