В Новочеркасске мужчина вызвался проводить девушку домой, а по дороге избил и ограбил

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-20T18:07:56+03:00

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В Новочеркасске задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Заявление на него написала знакомая. По словам пострадавшей, он вызвался проводить ее вечером домой, но романтической прогулки не получилось.

- В какой-то момент злоумышленник ударил ее по лицу, после чего она упала, - рассказали в полиции. - Мужчина забрал два золотых кольца, наручные часы и мобильный телефон на общую сумму около 50 тысяч рублей, после чего ушел.

Девушка решила наказать обидчика и обратилась в полицию. Стражи порядка достаточно быстро нашли хулигана и задержали. Как оказалось, ранее он был судим за аналогичные преступления. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы. А пока он находится дома, но под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU