«Цирк уехал, животные остались»: Под Ростовом-на-Дону на таможне два дня томились львы, тигры и макаки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-21T15:11:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Ростовом-на-Дону на одном из таможенных постов задержали фуры с дикими животными. Артисты направлялись в Украину на гастроли. Как рассказали в Южном таможенном управлении, оказались не в порядке документы на хищников. В итоге, часть труппы уехала, другая осталась. Несколько дней большегрузы со львами, тиграми, обезьянами и собаками простояли в зоне таможенного контроля. Однако, по словам таможенников, неудобств животные никому не доставили.

- Вместе со зверями находились дрессировщики, а в автомобилях было все необходимое для передвижения на большие расстояния, в том числе еда, вентиляция и нужный температурный ежим, - рассказали в Управлении. - Собак выгуливали, остальные - те, что опасны для окружающих, все время простоя провели в клетках.

- Повода для беспокойства нет, - прокомментировал ситуацию "Комсомолке" администратор цирка. - Стандартная процедура оформления задержалась на два дня. Животные сытые, в тепле. Им построены вольеры, в которых они могут передвигаться. Все, слава Богу, здоровы. Сейчас уже вопрос улажен.

Уже утром 21 марта автомобили покинули батайский таможенный пост Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU