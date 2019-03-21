2019-03-21T10:38:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону взяли под охрану еще четыре объекта культурного наследия

Особый статус приобрел в том числе железнодорожный мост
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону сразу четыре объекта получили статус памятников регионального значения, которые с 20 марта взяты под охрану. Это могила и надгробие ботаника и микробиолога Дмитрий Ивановского (Братское кладбище), ансамбль сооружений монастыря во имя Иверской иконы Божией Матери, который построен в начале ХХ века известным ростовским архитектором Николай Соколов. В список вошел железнодорожный мост через реку Дон (1917 год).

- Он был первым в России разводным мостом вертикально-подъемной системы, ростовчане в то время называли его «американским», - рассказали в администрации донской столицы. - Во время Великой Отечественной войны мост был разрушен, восстановлен в 1952 году.

Также под охраной теперь здание Донской опытной станции масличных культур, где с 1924 по 1974 годы работал ученый-селекционер Леонид Жданов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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