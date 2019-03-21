Житель Ростова-на-Дону ограбил в лифте двух мужчин, отобрав куртку и мобильный телефон

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-21T10:54:12+03:00

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Полицейские Октябрьского района Ростова-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в нападении на двух человек.

- Двое мужчин обратились в отдел и пояснили, что вместе с незнакомцем ехали в лифте, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - В ходе внезапно произошедшей ссоры злоумышленник побил потерпевших и забрал у одного куртку, у другого - мобильный телефон.

Стражам порядка удалось установить личность дебошира. Им оказался 38-летний мужчина. Его уже задержали и доставили в отдел полиции, где сообщили о возбуждении в отношении него уголовного дела. Пока он находится в следственном изоляторе, но скоро будет принято решение о мере пресечения.

Напомним, в Новочеркасске повязали местного жителя. Оперативники выяснили, что подозреваемый провожал знакомую домой, в какой-то момент злоумышленник ударил ее по лицу, после чего она упала. Мужчина забрал два золотых кольца, наручные часы

и мобильный телефон, но продать не успел - вскоре его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU