2019-03-21T11:14:22+03:00
Общество

В донском регионе восстановили популяцию шемаи

Ученые уже говорят о выводе некогда редкой рыбы из Красной книги Ростовской области
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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В Ростовской области восстановили популяцию шемаи настолько, что специалисты и рыбаки предлагают вывести ее из региональной Красной книги, соответственно, разрешить вылов. Говорят, что промысловых запасов этого вида рыбы больше, чем того же леща, тарани или судака.

Напомним, до 90-х годов в Азовском море шемая или, как ее называют жители региона «шамайка», была распространенным обитателем. Но из-за неконтролируемого промысла буквально за десять лет численность популяции в естественной среде резко снизилась, из-за чего она и была занесена в Красную Книгу. Но жители настолько любят эту небольшую рыбку, что четыре года назад в городе Шахты местный предприниматель даже поставил ей небольшой памятник, назвав «Золотая шемая».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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