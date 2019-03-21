СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-21T11:37:43+03:00

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Отключение света в Ростове-на-Дону 22 марта 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, света не будет в домах, которые находятся в разных районах города. Причина отключений - плановые работы.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону*

22 марта с 09:00 до 14:00:

- ул. Батуринская 10, 13/1, 13/14; ул. Курортная 25-41; ул. Литвинова 16.

22 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Ульяновская 29-41, 55; 30-46, 58; ул. Донская 44.

22 марта с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2, ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2.

- ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59.

- ул. 13-я линия 20-30, 17-31; ул. 15-я линия 32-64, 29-53; ул. Мясникова 39-57, 40-50.

- ул. Лихачева 15-35, 12-42; ул. 12 Декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40.

- ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24.

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-19, 2-24; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Владиленская 185-203, 126-136; пер. Конный 11-21, 20-32.

ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 Декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24; ул. Калужская 50-76, 53-99; ул. Глинки 54-94, 51-93; ул. Мурманская 54-94, 45-87; ул. Днепропертровская 7-35; ул. Тихого Дона 49-65, 42-48; ул. Арефьева 56-66

ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 51, 6-22; ул. Кима 2-16, 1-35; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 1-15, 21, 4-24; ул. Писательская 10-52, 7-65; пер. Силикатный 14-16, 22-26, 29-47; пер. Сулинский 1-15; Лесопарковая 6-10, 13, 15, 17, 20-28, 40-54; пер. Белозёрский 48, 48А; пер. Ботанический Спуск 3; ул. Родниковая 14, 3-17, 36-54

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU