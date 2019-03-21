СИТО-2019: В ЮФУ пройдет научная конференция по современным информационным технологиям

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-21T12:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро 18-19 апреля в Южном федеральном университете стартует XXVI научная конференция «Современные информационные технологии: тенденции и перспективы развития (СИТО 2019)». Известно, что ее организатором является Институт математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича ЮФУ. А цель конференции - обобщить накопленный опыт и выработать практико-ориентированные подходы в области развития современных информационных технологий в вузе.

Кроме того, конференция предоставит возможность молодым ученым доложить свои результаты в области фундаментальных и прикладных ИТ-исследований. Именно поэтому планируется привлечь к участию большое количество молодых ученых, в том числе студентов, магистров и аспирантов.

В ЮФУ добавили, что в рамках конференции предполагается работа сразу трех секций: Инновационные исследования в области информационных технологий и системы поддержки научных исследований, Современные научно-образовательные информационные ресурсы и Развитие научно-образовательных телекоммуникационных сетей и средств их программного обеспечения.

А вот материалы докладов для публикации в сборнике от участников принимаются до 24 марта.

КОНКРЕТНО

Более подробная информация о конференции СИТО-2019 на сайте http://inftech.uginfo.sfedu.ru/ или по адресу inftech@sfedu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU