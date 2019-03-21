2019-03-21T12:12:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону обещают дожди и похолодание до минус двух градусов

Выясняем, какая погода ждет горожан в предпоследнюю неделю марта
Ольга ГОПАЛО
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В ближайшие дни, если верить метеорологам, в Ростове-на-Дону ожидаются снег и заморозки. Фото: ГОПАЛО Ольга.В ближайшие дни, если верить метеорологам, в Ростове-на-Дону ожидаются снег и заморозки. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Неожиданный прогноз сделали метеорологи относительно погоды в Ростове-на-Дону на ближайшие дни. Так, еще в четверг, 21 марта, в донской столице обещают до плюс десяти градусов тепла. Правда, сила северо-западного ветра будет достигать одиннадцати метров в секунду.

А вот в последний рабочий день уходящей недели похолодает до плюс восьми градусов. Ветер усилится до 14 метров в секунду.

В ночь на субботу, 23 марта, в городе ожидаются дожди, а днем может даже срываться снег .

Температурные же рекорды начнутся в ночь на воскресенье, 24 марта, тогда на столбиках уличных термометров будет до минус двух градусов тепла, а вот в дневные часы синоптики обещают от двух до семи градусов со знаком плюс.

Последняя неделя марта также начнется с нулевых температур. Правда, в дневные часы воздух на улице будет прогреваться до десяти градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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