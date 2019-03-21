2019-03-21T12:20:05+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение по Богатяновскому спуску

Об этом сообщили в мэрии города
Ольга ГОПАЛО
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Остановка машин будет запрещена в центре города на время строительных работ по некоторым адресам.Остановка машин будет запрещена в центре города на время строительных работ по некоторым адресам.Фото: Дмитрий ИГНАТОВ
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В Ростове-на-Дону неудобства придется терпеть водителям и пешеходам, путь которых лежит по центру города. Как рассказали в городском Департаменте автодорог, начиная с 10 апреля и до конца текущего года будет ограничено движение по Богатяновскому спуску. В частности, там будет запрещена остановка транспорта возле дома под номером 31, ограничен проход пешеходов и временно - на период въезда/выезда строительной техники, запретят движение автомобилей по правой полосе. Причина неудобств - работы по капитальному строительству здания.

Кроме того, с 26 марта будет ограничено движение пешеходов по тротуару и остановка транспорта по проспекту Соколова, 86, а также ограничено движение пешеходов по тротуару по улице Варфоломеева в створе указанного адреса.

А до 29 июня 2019-го будет запрещена остановка и временно ограничено движение транспортных средств по правой полосе возле дома на улице Красноармейская, 121.

ИСТОЧНИК KP.RU

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