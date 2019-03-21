В Ростовской области используют миллион доз вакцины от бешенства

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-21T12:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области стартует очередной этап иммунизации диких животных от бешенства. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что на эти цели заготовлено порядка миллиона доз вакцины. Речь идет о том, что ее будут подбрасывать животным в места их обитания, чтобы они смогли ее съесть. Ориентиром станут норы и тропы лесных обитателей — лакомство будут размещать рядом с ними.

- Это 30-граммовые брикеты, внутри которых находятся капсулы с жидким действующим веществом, - добавляют ветеринарные специалисты. - В качестве биомаркера для контроля поедаемости в состав приманки включен антибиотик тетрациклин, окрашивающий зубы диких плотоядных в характерный желтый цвет. В дальнейшем, при мониторинге это позволит ветеринарам оценить полноту охвата вакцинации животных.

В Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных сообщили, что бешенство — это смертельное заболевание. А основными распространителями бешенства на Дону являются лисы. Ветеринары ориентируются, в основном, на них, но брикеты с вакциной, безусловно, будут популярны и у других зверей - енотовидных собак, волков и шакалов.

ИСТОЧНИК KP.RU