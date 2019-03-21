2019-03-21T13:33:46+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону за три дня отремонтировали 30 дорог

Дорожники работали вечером и ночью, чтобы не мешать движению
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Администрация Ростова-на-Дону распространила официальное сообщение о ремонте дорог, который шел последние три дня. За это время, как утверждают чиновники, были приведены в порядок проезжие части 30 улиц и переулков, в том числе Украинской, Вятской, Лелюшенко, Армянской, Варфоломеева, Текучева, Солидарности, Батуринской, Портовой, Депутатской, Еременко, Нансена. Дорожники работали по вечерам и ночам, чтобы не мешать транспорту.

- Общая площадь работ по ямочному ремонту составила 735 квадратных метров, - пояснили в мэрии донской столице, добавляя, что ямочный ремонт производился литой асфальтобетонной смесью.

Напомним, ранее сообщалось, что отремонтированы: улицы Сельская, Труда, Белорусская, Ленина, Мадояна, 1-я Луговая, Щербакова, Арефьева, Молодежная, Брестская, Панфиловцев, Школьная, Стартовая, Московская, Амбулаторная и Привокзальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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