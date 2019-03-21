2019-03-21T16:12:37+03:00
Общество

В Ростове возможно подорожание на рынке жилой недвижимости

Наталья ВЕСНИНА
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«Комсомольская правда» приглашает всех желающих на бесплатный тур по новостройкам. На правах рекламы.«Комсомольская правда» приглашает всех желающих на бесплатный тур по новостройкам. На правах рекламы.Фото: Юлия ЛАНДЫШ
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После 1 июля 2019 года застройщики прогнозируют увеличение цен на квартиры в новостройках. Ведь каждый из них должен будет открыть так называемый эскроу-счет в банке, на котором будут аккумулированы средства дольщиков, и до сдачи дома в эксплуатацию использовать их нельзя.

Поэтому желающим купить квартиру в этом году стоит поторопиться с выбором.

Что нужно сделать, чтобы купить новую квартиру? Сначала побывать на нескольких стройках и посмотреть жилые комплексы, ощутить разницу между объектами, оценить их особенности в разных районах города, узнать точные сроки сдачи и ценовую политику.

24 марта, в воскресенье, в рамках выездного тура по новостройкам с «Комсомолкой» желающих купить квартиру ждет экскурсия по новым жилым комплексам центра, Западного и Батайска. Это отличная возможность за один день посмотреть 5-6 новостроек и познакомиться с рынком. Участие в туре бесплатное!

ВНИМАНИЕ!!! Осталось 8 посадочных мест в автобусе.

Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону куратора мероприятия: 8-950-856-01-30.

Регистрация проводится до 15:00 23 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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