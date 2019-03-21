2019-03-21T18:40:17+03:00
Общество

В Азове назовут улицу в честь освободителя города Владимира Этуша

С такой инициативой выступили местные жители
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года.Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Азове одну из улиц могут назвать в честь артиста Владимира Этуша, который в годы Великой Отечественной войны освобождал город от немецко-фашистских захватчиков. С такой инициативой выступили местные жители, а в администрации поддержали. Не исключено, что вторая улица будет названа в честь другого освободителя - почетного гражданина Азова Николая Неживенко.

- Судьба распорядилось таким образом, что с разницей в месяц ушли из жизни последние участники освобождения города (обоим было 96 лет), если Николай Савельевич Неживенко коренной азовчанин, то с Владимиром Этушем поддерживали связь, он планировал приехать в город на юбилей, но не смог по состоянию здоровья, - прокомментировали в администрации города.

Переименовывать существующие улицы не планируют, скорее всего именами героев будут названы новые магистрали в строящихся микрорайонах.

Николай Неживенко ущел из жизни 6 февраля, когда город отмечал годовщину освобождения. Фото: городская Дума Фото: другой источник.

Николай Неживенко ущел из жизни 6 февраля, когда город отмечал годовщину освобождения. Фото: городская ДумаФото: другой источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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