По дороге с облаками: ростовчане высмеяли укладку асфальта "лепешками"

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-22T10:14:11+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию дороги на улице Лесной, где недавно положили новый асфальт. Снимок говорит сам за себя, и горожане тут же стали иронизировать насчет качества работы дорожников и суммы, потраченной на этот ямочный ремонт.

Одни отметили, что "лепешки" асфальта отражают свет как зеркало, другие сравнили их с черным облаками. Но, оказалось, некоторые люди и такой дороге были бы рады.

- У меня на улице вообще его (асфальта - прим. авт.) нет, я бы и от такого не отказался, - прокомментировал ростовчанин Ваня Картузный.

- Хорошо, что вообще сделали. В Батайске даже так не делают, - поддержала пользовательница сети Валерия Калинина.

Напомним, накануне ростовские чиновники сообщили о том, что за три дня в донской столице были отремонтированы 30 дорог. В список вошли участки улиц Украинская, Вятская, Лелюшенко, Варфоломеева, Текучева, Солидарности, Портовая, Депутатская, Еременко, Нансена и другие. Общая площадь работ по ямочному ремонту составила 735 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU