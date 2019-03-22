2019-03-22T10:36:52+03:00
Общество

Серийные взяточники: в Таганроге двоих сотрудников ДПС приговорили к трем годам за поборы с водителей

Полицейских признали виновными в служебном подлоге, получении взяток и превышении полномочий
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Таганроге вынесли приговор двум сотрудникам ДПС, которые попались на серии взяток. Они брали деньги у водителей, взамен закрывая глаза на нарушения, которые допускали участники дорожного движения.

- Они причастны к злоупотреблению должностными полномочиями и систематическому получению взяток за непринятие мер административного воздействия, - рассказали в ФСБ России по Ростовской области.

Суд приговорил полицейских к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Им также в течении пяти лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, в феврале в Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции, которые, согласно официальной версии, будучи при погонах, вымогали и получили деньги - 145 тысяч рублей. Взамен они обещали переквалифицировать уголовное дело на статью с более мягким наказанием. Приговор - 15 лет на двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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