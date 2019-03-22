2019-03-22T10:58:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начнут сносить самозастрои

В списке десятки зданий
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ростове-на-Дону начнут сносить самозастрои. Об этом сообщил градоначальник Виталий Кушнарев на выездной встрече с жителями Железнодорожного района. Речь идет пока о зданиях, в которых никто не проживает, а соответствующие иски направлены в суды.

Напомним, волна незаконного строительства многоквартирных домов под видом индивидуальных наблюдалась около десяти лет назад. Чиновники создали список объектов, в которых жителям не рекомендовали покупать квартиры, но многие ростовчане все-таки попались на удочку мошенников.

В марте нынешнего года стало известно, что мэрия подготовила проект постановления «Об утверждении порядка взаимодействия при выявлении и сносе самовольных построек» (документ опубликован на официальном портале администрации). В нем определен порядок выявление объектов, построенных с нарушениями - в ходе рейдов и с помощью жалоб населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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