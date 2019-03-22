Ростовчане могут подключить высокоскоростной интернет и более сотни телеканалов за 450 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-22T10:52:29+03:00

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В Ростове-на-Дону стартует весеннее предложение от компании ТТК: для новых абонентов (физических лиц) провайдер предлагает тарифный план «По вкусу». Это пакет из домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/сек и более 110 каналов интерактивного телевидения. Стоит все это удовольствие от 450 рублей в месяц.

В компании отметили, что при подключении услуги «Интерактивное телевидение» с пакетом каналов «Базовый» или «Расширенный» можно приобрести в рассрочку ТВ-приставку на выгодных условиях. Добавим, что данная услуга была запущена ТТК весной 2017 года и сегодня доступна уже в 209 городах России. Она позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, ставить эфир на паузу, когда захочется, и даже перематывать его. Пользователям «Интерактивного телевидения» оператор связи предлагает несколько базовых пакетов каналов, специальные тематические подборки каналов на любой вкус, а также сервисы подписки на видеопрокат.

Чтобы подключить высокоскоростной интернет и телевидение от ТТК по выгодной цене, нужно подать заявку не позднее 15 июня 2019 года.

С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU