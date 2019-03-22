2019-03-22T10:58:21+03:00
Общество

На одной сцене с Анитой Цой и Тамарой Гвердцители: В Ростове-на-Дону пройдет международный фестиваль «Имена России»

Гостей ждут в ДГТУ с 23 по 27 марта
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону с 23 по 27 марта состоится Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Имена России». Он пройдет в ДГТУ в пятый раз. Интересно, что юные дарования смогут выступить на одной сцене с такими звездами как Анита Цой и Тамара Гвердцители.

Известно, что в конкурсном отборе примут участие свыше трех тысяч молодых людей в возрасте от трех до 35 лет из Израиля, Кубы, Украины, Грузии, Азербайджана и, конечно же, России. Они продемонстрируют свои способности в хореографии и вокале, области театра мод, сценическом, цирковом и инструментальном искусствах. Оценивать таланты будут ведущие деятели российской культуры, а также профессора и доценты институтов Санкт-Петербурга и Москвы.

Для участников и гостей предусмотрены круглые столы, семинары и творческие встречи с экспертами сферы искусства, музыкальные, вокальные и хореографические мастер-классы, а также экскурсии по достопримечательностям города.

Кроме того, с 25 по 27 марта на сцене Конгресс-холла ДГТУ состоится первый этап чемпионата России по кавказским танцам. Там отберут лучшие коллективы, которые выступят на финальном этапе в Сочи уже этим летом.

Как рассказали в опорном вузе, всего за время существования фестиваля «Имена России» в конкурсе приняли участие более 25 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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