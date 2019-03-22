Карапузы на старт — сделайте своего малыша чемпионом!

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-22T12:30:15+03:00

«Комсомолка» приглашает малышей и их родителей принять участие в веселом Baby Cross-2019

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Вашему ребенку от 6 месяцев до 3 лет? Тогда он обязательно должен принять участие в спортивном «забеге на ползунках»! И доказать, что ползает быстрее всех! На празднике вся семья получит море позитивных эмоций, а также подарки и сувениры от партнеров Baby Cross-2019.

Конкурс маленьких «ползунков» уже несколько лет покоряет сердца родителей и простых зрителей. «Комсомольская правда» приглашает мам и пап, бабушек и дедушек стать «тренерами» для своих маленьких детей или внуков, и помочь им пройти свое первое соревнование в жизни.

К участию допускаются карапузы в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Главная задача — преодолеть ползком всю дистанцию. Победителем станет тот, кто быстрее всех доберется до финиша.

Для всей семьи это прекрасная возможность поучаствовать в веселом конкурсе, получить море позитивных впечатлений и фотографии на память, а малыши также смогут выиграть свои первые награды и ценные призы. Всех детей и взрослых на празднике ждут веселые игры и другие интересные развлечения. Без внимания не останется никто!

Запишите своего ребенка на участие в Baby Cross-2019!

Или позвоните по телефону: +7 (863) 333-24-22 и сообщите ФИО свое и ребенка.

Всех участников ждут призы от «Комсомольской правды» и партнеров

МЕСТО И ВРЕМЯ

Турнир пройдет 20 апреля с 11:00 до 13:00 в спортивном комплексе ЮФУ «Южный меридиан» по адресу: ул. Благодатная, 161/1.

На правах рекламы

(Подробные условия участия)

ИСТОЧНИК KP.RU