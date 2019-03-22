ВТБ Пенсионный фонд ВТБ: На негосударственную пенсию чаще копят мужчины

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-22T13:06:35+03:00

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ВТБ Пенсионный фонд проанализировал предпочтения своих клиентов, которые самостоятельно формируют будущую пенсию в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения. И, как показали результаты, в 2018-м более половины от общего числа взносов пришлось на мужчин.

- Негосударственное пенсионное обеспечение позволяет гражданам самостоятельно сформировать источник будущего дохода и после завершения трудовой деятельности получать две пенсии – государственную и негосударственную, - рассказала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. - Клиент выбирает комфортные для себя отчисления, которые не влияют на его текущий уровень жизни, но могут стать ощутимой прибавкой к пенсии в будущем. Мы видим, что данный инструмент выбирает и все больше молодых людей – это говорит о том, что они задумываются о своем пенсионном доходе заранее, и что уровень финансовой грамотности населения растет.

К слову, больше половины клиентской базы - люди в возрасте от 30 до 45 лет. При этом за год число вкладчиков, которые самостоятельно копят на будущую негосударственную пенсию, выросло на 24 процента. А размер среднего счета клиентов увеличился на восемь. Величина же среднего счета у женщин на 38 процентов ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU