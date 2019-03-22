В Волгодонске возбудили уголовное дело на водителя-пенсионера, который насмерть сбил школьницу

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-22T14:01:13+03:00

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В Волгодонске возбудили уголовное дело в отношении 74-летнего водителя, который 20 марта сбил школьницу на переходе.

- Водитель автомобиля «Хонда» допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате подросток получила травмы различной степени тяжести, от которых скончался погибла на месте происшествия.

В полиции уточнили, что мужчина не задержан, с него взята подписка о невыезде.

Напомним, неделю назад в Ростове в аварии пострадал девятилетний школьник, который шел по двору. Мальчика не заметил водитель "Киа", когда поворачивал к многоэтажному дому. Подростка доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU