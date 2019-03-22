2019-03-22T15:50:44+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону за долги по ЖКХ заплатит иномаркой Audi А8

Автомобиль может уйти с молотка
Ольга ГОПАЛО
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Автомобиль может уйти с молотка.Автомобиль может уйти с молотка.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростове-на-Дону за долги по ЖКХ местный житель может лишится своей иномарки. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, у горожанина образовались долги по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Общая сумма составила почти 142 тысячи рублей. Однако добровольно погашать задолженность мужчина не планировал. В итоге, судебные приставы Железнодорожного района направили по нему запросы, в том числе в банки и регистрирующие организации. Оказалось, что в собственности у должника имеется автомобиль марки Audi А8 2004 года выпуска.

В Управлении добавили, что был составлен акт описи ареста данного автомобиля. И теперь если в установленные законом сроки мужчина не рассчитается с долгами по ЖКХ, то его автомобиль «уйдет с молотка», а все вырученные средства пойдут в счет долга. Остальную сумму - ту, что может остаться после продажи, ростовчанину должны будут вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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