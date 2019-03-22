СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-22T15:59:57+03:00

Где и когда 25 марта не будет света в Ростове-на-Дону. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 25 марта 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 25 марта 2019: где и когда. В донской столице снова пройдут плановые отключения, правда, уже со следующей недели. Речь идет о многоэтажках и офисах, расположенных в разных районах города. Все жто время энергетики будут вести работы по обследованию оборудования, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда 25 марта не будет света в Ростове-на-Дону*

с 09:00 до 12:00:

- ул. Вавилова 62-66, 67, 67В.

с 09:00 до 13:00:

- ул. Комсомольская 1/1, 3А, 9-11, 8/14; ул. 25-я Линия 5; ул 27-я Линия 18, 16А.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2.

ул. Каширская 4/1; ул. 2-я Краснодарская 145, 145А, 145Д, 147/4.

ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский.

пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82.

ул. Ереванская 12-28, 15-27; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22.

16 г. Ростов-на-Дону ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12-го Декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40.

с 09:00 до 18:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU