«Какое солнечное фото»: Вязанный сарафан «Мисс Россия» Татьяны Котовой не оставил равнодушным поклонников

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-22T16:09:10+03:00

Под снимком модели и певицы больше 20 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Под снимком модели и певицы больше 20 тысяч лайков

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Похоже, многие ждут не дождутся тепла. Именно этим можно объяснить популярность очередного фото победительницы конкурса «Мисс Россия» Татьяны Котовой. На нем она в вязанном летнем сарафане держит в руках апельсин.

- Сегодня утром столкнулось с ситуацией, в которой не знала как поступить, - заинтриговала подписчиков модель. - И знаете что? Мы можем в этой жизни все обнять своей любовью и заботой. Доброта и нежность всегда разрешает любые вопросы. Ощутив настоящую теплоту, люди не променяют ее ни на что. Невозможно повторить то, что человек делает от чистого сердца.

Поклонники решили поддержать размышления Татьяны.

- Как говорится, если не знаешь как поступить - слушай свое сердце. Банально? Возможно, зато не ошибешься, - написала одна из Интернет-поклонниц.

- Доброта спасет мир, а еще любовь и искренность, - высказала свое мнение другая.

Но многие все же оценили курс Котовой на тепло: «Какое солнечное фото», «Милашка ты наша» и «Как всегда шикарно выглядишь».

Под снимком модели и певицы больше 20 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU