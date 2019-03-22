«Какое солнечное фото»: Вязанный сарафан «Мисс Россия» Татьяны Котовой не оставил равнодушным поклонников
Похоже, многие ждут не дождутся тепла. Именно этим можно объяснить популярность очередного фото победительницы конкурса «Мисс Россия» Татьяны Котовой. На нем она в вязанном летнем сарафане держит в руках апельсин.
- Сегодня утром столкнулось с ситуацией, в которой не знала как поступить, - заинтриговала подписчиков модель. - И знаете что? Мы можем в этой жизни все обнять своей любовью и заботой. Доброта и нежность всегда разрешает любые вопросы. Ощутив настоящую теплоту, люди не променяют ее ни на что. Невозможно повторить то, что человек делает от чистого сердца.
Поклонники решили поддержать размышления Татьяны.
- Как говорится, если не знаешь как поступить - слушай свое сердце. Банально? Возможно, зато не ошибешься, - написала одна из Интернет-поклонниц.
- Доброта спасет мир, а еще любовь и искренность, - высказала свое мнение другая.
Но многие все же оценили курс Котовой на тепло: «Какое солнечное фото», «Милашка ты наша» и «Как всегда шикарно выглядишь».
Под снимком модели и певицы больше 20 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU