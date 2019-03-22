Борец с системой: в Ростове-на-Дону автомобиль снес знак платной парковки
Днем, 22 марта, в центре Ростова произошло необычное ДТП: на въезде на территорию Главного ЖД вокзала легковой автомобиль Datsun врезался в столб с информацией о платной парковке. Скорость была такая, что капот иномарки оказался смят, а дорожный знак рухнул на землю. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети, где его активно комментируют пользователи.
- Долой платные парковки. Это активист наверное, - пишет Сергей.
- Теперь парковка бесплатная, - добавил Артур.
- Герой! Если каждый возьмет инициативу в свои руки и собьет хотя бы по одному столбу, глядишь, и мир станет чуточку лучше! - подытожил Дмитрий.
Напомним, что скоро беззаботное использование платных парковок без внесения денег для ростовских водителей должно закончиться. Городской департамент автодорог объявил о начале тестирования, совместно с МВД, системы взимания штрафов с нарушителей коммерческого парковочного пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU