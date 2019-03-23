В Ростове-на-Дону ищут девятилетнюю девочку
В пятницу, 22 марта, в городе Ростове-на-Дону в розыск объявлена девятилетняя Елизавета Краснорудская. В донском главке сообщили, что девочка пропала возле дома по улице Жданова, 9.
- Ребенок выглядит на свой возраст, худощавого телосложения, рост около 122 сантиметров, светлые волосы до плеч, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - В тот день она была одета в черного цвета куртку, ярко-малиновые штаны, серебристые кроссовки, с ней была детская сумочка голубого цвета с рисунком собачки. Девочка не разговаривает.
В настоящее время стражи порядка выясняют, где может находиться ребенок. И просят не быть равнодушными к чужой беде. Если вы что-то знаете о том, где может находится Лиза, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
АЛЛО!
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 8(863) 2492060, 8(863) 2499489 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU