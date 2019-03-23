2019-03-23T12:28:09+03:00
Общество

В Волгодонске при пожаре в пятиэтажке пострадали люди

За 12 минут огнеборцам удалось ликвидировать возгорание
Ольга ГОПАЛО
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За 12 минут огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.За 12 минут огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В пятницу, 22 марта, около 18:28 пожар вспыхнул в жилом доме города Волгодонска. Очевидцы сразу же позвонили на пульт единой диспетчерской службы. Огнеборцы выехали на улицу Степную.

- Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме, общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Есть пострадавшие. Для ликвидации пожара привлекали три спецмашины и семь человек огнеборцев.

Известно, что за 12 минут огонь удалось полностью ликвидировать.

Еще один пожар случился в тот же день в слободе Большекрепинская Родионово-Несветайского района на улице Гвардейской. Там загорелась хозпостройка, однако обошлось без пострадавших. В 19:07 возгорание ликвидировали пожарные.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: от этого зависит жизнь и сохранность имущества.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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