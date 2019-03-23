Ростовчанин остался без мобильника, дав позвонить незнакомцу

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-23T13:03:55+03:00

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Добрый поступок ростовчанина вышел ему боком. Известно, что мужчина откликнулся на просьбу прохожего: дал ему свой мобильный телефон для звонка. Дело было в Железнодорожном районе донской столицы. Однако неизвестный взял гаджет и пустился наутек. Обманутый владелец мобильника обратился в полицию. Стоимость похищенного имущества он оценил в десять тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать предполагаемого воришку. Им оказался 21-летний житель Ростовской области, который зарегистрирован в Родионово-Несветайском районе. В донском главке добавили, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Не исключено, что после решения суда, ближайшее несколько лет он может провести за решеткой. В настоящее время дончанин находится под подпиской о невыезде.

К слову, полицейские уже вернули телефон законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU