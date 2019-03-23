2019-03-23T14:16:01+03:00
Общество

В Шахтах неизвестный украл электроинструменты из гаража

Злоумышленник повредил навесной замок
Ольга ГОПАЛО
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Общая сумма похищенного составила порядка десяти тысяч рублей.Общая сумма похищенного составила порядка десяти тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В полицию города Шахты Ростовской области обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой преступления. По его словам, кто-то проник к нему в гараж. В результате, пропали электроинструменты. Общая сумма похищенного составила порядка десяти тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД по региону, стражам порядка удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 34-летний местный житель. Он сообщил, что повредил навесной замок, чтобы войти в гараж. А завладев чужим имуществом, прикрыл дверь и скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, мужчине грозит длительный срок тюремного заключения. Санкциями данной статьи предусмотрено до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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