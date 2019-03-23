В Ростове-на-Дону бесплатно соберут отслужившие лампочки, термометры и тонометры

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-23T14:45:11+03:00

В Ростове-на-Дону у сознательных горожан появится возможность бесплатно и как положено утилизировать отслужившие лампочки, термометры и тонометры. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Спецавтомобиль будет останавливаться во всех районах города

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону у сознательных горожан появится возможность бесплатно и как положено утилизировать отслужившие лампочки, термометры и тонометры. Как рассказали в мэрии города, акция состоится 30 марта. В этот день спецавтомобиль будет курсировать по всему городу, делая остановку в каждом из восьми районов. Речь о машине марки HYNDAI PORTER - государственный номер Т030ВХ: она будет перемещаться по городу.

Кроме того, автомобиль марки «Газель» с госномером Х874НХ с 09:00 до 15:00 будет стоять возле здания ростовской мэрии - на парковке за шлагбаумом. Специалист будет на безвозмезднй основе принимать у населения ртутьсодержащие отходы.

По словам экологов, акция направлена на повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора опасных отходов и их правильной утилизации.

Сообщается, что собранные опасные отходы будут обезврежены и утилизированы.

КОНКРЕТНО

Где и когда проедет автомобиль

с 9:00 до 9:20 Советский район (перекресток Зорге/Стачки, в парке «Плевен» рядом с памятником воинам-интернационалистам).

с 9:30 до 9:50 Железнодорожный район (парковка рядом с входом в торгово-развлекательный комплекс со стороны прспекта Стачки)

с 10:00 до 10:20 Ленинский район (перекресток Соборный/Пушкинская, парковка на улице Пушкинская напротив реконструируемого кинотеатра «Россия»).

с 10:30 до 10:50 Кировский район (перекресток проспект Ворошиловский/ улица Красноармейская, парковка за остановкой по улице Красноармейская, рядом с рестораном).

с 11:00 до 11:20 Пролетарский район (площадь Карла Маркса, перекресток улиц Советская и 19 линия, парковка в районе памятника).

с 11:30 до 12:00 Первомайский район (район ДК Ростсельмаш, площадь Комбайностроителей, парковка на подъезде к зданию Проектпромвентиляция за трамвайными путями).

с 12:30 до 13:00 Ворошиловский район перекресток бульвара Комарова и проспекта Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери.

с 13:30 до 14:00 Октябрьский район (ул. Таганрогская, парковка по адресу ул. Таганрогская 161, рядом с входом в гарнизонный Дом офицеров города Ростова-на-Дону).

ИСТОЧНИК KP.RU