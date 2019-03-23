2019-03-23T15:43:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина угнал скутер у соседа

Злоумышленника задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Пока владелец был дома, злоумышленник укатил скутер, стоящий возле подъезда. Фото: ГОПАЛО Ольга.Пока владелец был дома, злоумышленник укатил скутер, стоящий возле подъезда. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В полицию Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал: у него угнали скутер. Инцидент случился в Железнодорожном районе донской столицы. Стоимость транспортного средства владелец имущества оценил в двадцать тысяч рублей.

По горячим следам полицейским удалось задержать предполагаемого угонщика. Как рассказали в донском главке, транспорт украл 24-летний сосед потерпевшего.

- Пока владелец был дома, злоумышленник укатил скутер, стоящий возле подъезда, - добавили в Главном управлении МВД России по региону. - Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правопорядка вернули похищенный скутер законному владельцу.

Напомним, полицейские раскрыли кражи из автомобилей, которые находились в центре города. Добычей злоумышленника стали вещи на сумму в 200 тысяч рублей. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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