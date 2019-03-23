В Ростове-на-Дону торжественно открыли стадион СКА

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-23T17:57:37+03:00

Известно, что это был первый спортивный поединок за последние шесть лет. Фото: Дмитрий НОРОВ

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 марта, в Ростове-на-Дону прошло торжественное открытие стадиона «Спортивный Клуб Армии» после реконструкции.

Как говорилось на официальном сайте футбольного клуба, в этот день вход для всех болельщиков был бесплатным. Уже в полдень здесь работала выставка военной техники и современного стрелкового оружия. Кроме того, желающие смогли отведать блюда военно-полевой кухни, а также посмотреть концерт и поучаствовать в викторине. Там же состоялся матч донских армейцев со ставропольским «Динамо». Однако удача не улыбнулась хозяевам поля: армейцы уступили со счетом 0:2. Известно, что это первый спортивный поединок за последние шесть лет.

Как рассказали в региональном правительстве, на стадионе был проведена полная реконструкция. На нее было потрачено 330 миллионов рублей из средств федерального бюджета. За эти деньги установили четыре осветительные мачты, цифровое информационное табло и трибуны вместимостью более 2,2 тысячи болельщиков. А в начале марта был получен сертификат соответствия стадиона всем требованиям для проведения всероссийских соревнований.

К слову, на этот матч фанатов пригласил и известный рэпер Баста, который записал для них видеобращение.

ИСТОЧНИК KP.RU