2019-03-24T09:37:34+03:00
Общество

После ремонта начала работать Багаевская паромная переправа

К ней пустили автобусный маршрут
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Багаевская переправа начала работатьБагаевская переправа начала работать
Изменить размер текста:

Возобновилась работа Багаевской паромной переправы. Как сообщило региональное правительство, в ноябре прошлого года буксир-толкач «БТ-334», который вместе с двумя понтонами обеспечивал связь между поселком Задонским и станицей Багаевской, был отправлен на плановый ремонт. На это время жители Багаевской лишились возможности добираться до автобуса в Новочеркасск по короткому пути - переправившись на другой берег Дона.

- Транспортное сообщение между населенными пунктами осуществлялось через Ростов-на-Дону, что значительно увеличивало время в пути, - пояснили в правительстве РО.

В марте отремонтированный «БТ-334» передислоцирован к месту переправы, которая возобновила работу. К ней уже пустили автобусный маршрут № 615 «Багаевская - Новочеркасск» (через поселок Дорожный и торговый центр «МЕГА»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону грабитель избил продавца из-за сотового телефона
Чиновники провели рейд: в Ростове-на-Дону оштрафовали 15 водителей, которые парковали машины на тротуаре
К концу года в Каменске построят новый мост через Северский Донец
Житель Ростовской области угнал у друга машину, чтобы доехать домой
В Ростове-на-Дону снесли здание школы №32 в Рабочем городке
В Ростове-на-Дону торжественно открыли стадион СКА
Футболист «Ростова» Иван Новосельцев будет работать продавцом
В Ростове-на-Дону мужчина угнал скутер у соседа
В Ростове-на-Дону бесплатно соберут отслужившие лампочки, термометры и тонометры
В Шахтах неизвестный украл электроинструменты из гаража
Ростовчанин остался без мобильника, дав позвонить незнакомцу
В Ростове-на-Дону полицеские раскрыли серию краж из машин в центре города
В Волгодонске при пожаре в пятиэтажке пострадали люди
Житель Украины спрятал семь блоков сигарет на месте, где расположена подушка безопасности в авто
В Ростове-на-Дону ищут девятилетнюю девочку
Борец с системой: в Ростове-на-Дону автомобиль снес знак платной парковки
«Какое солнечное фото»: Вязанный сарафан «Мисс Россия» Татьяны Котовой не оставил равнодушным поклонников
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 марта 2019: где и когда
Житель Ростова-на-Дону за долги по ЖКХ заплатит иномаркой Audi А8
В Волгодонске возбудили уголовное дело на водителя-пенсионера, который насмерть сбил школьницу
ВТБ Пенсионный фонд ВТБ: На негосударственную пенсию чаще копят мужчины