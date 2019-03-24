После ремонта начала работать Багаевская паромная переправа

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-24T09:37:34+03:00

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Возобновилась работа Багаевской паромной переправы. Как сообщило региональное правительство, в ноябре прошлого года буксир-толкач «БТ-334», который вместе с двумя понтонами обеспечивал связь между поселком Задонским и станицей Багаевской, был отправлен на плановый ремонт. На это время жители Багаевской лишились возможности добираться до автобуса в Новочеркасск по короткому пути - переправившись на другой берег Дона.

- Транспортное сообщение между населенными пунктами осуществлялось через Ростов-на-Дону, что значительно увеличивало время в пути, - пояснили в правительстве РО.

В марте отремонтированный «БТ-334» передислоцирован к месту переправы, которая возобновила работу. К ней уже пустили автобусный маршрут № 615 «Багаевская - Новочеркасск» (через поселок Дорожный и торговый центр «МЕГА»).

ИСТОЧНИК KP.RU