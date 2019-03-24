2019-03-24T13:07:12+03:00
Общество

Чиновники провели рейд: в Ростове-на-Дону оштрафовали 15 водителей, которые парковали машины на тротуаре

Штрафы составят от 300 до 70 тысяч рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Водителей машин на тротуаре оштрафовалиВодителей машин на тротуаре оштрафовалиФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Администрация города сообщила результаты рейда, который провели в Октябрьском районе. Чиновники фиксировали факты нарушений правил парковки, что является административным проступком.

- В ходе рейда выявлено 15 транспортных средств, которые находились на тротуаре, - пояснили в мэрии города, добавив, что в отношении владельцев машин тут же были возбуждены административные дела.

Напомним, невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных правилами благоустройства, влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 300 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 8000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 25000 до 70000.

Напомним, ранее появились сообщения в СМИ со ссылкой на градоначальника, который не исключает повышение стоимости эвакуации машин, припаркованных с нарушением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону грабитель избил продавца из-за сотового телефона
К концу года в Каменске построят новый мост через Северский Донец
Житель Ростовской области угнал у друга машину, чтобы доехать домой
В Ростове-на-Дону снесли здание школы №32 в Рабочем городке
После ремонта начала работать Багаевская паромная переправа
В Ростове-на-Дону торжественно открыли стадион СКА
Футболист «Ростова» Иван Новосельцев будет работать продавцом
В Ростове-на-Дону мужчина угнал скутер у соседа
В Ростове-на-Дону бесплатно соберут отслужившие лампочки, термометры и тонометры
В Шахтах неизвестный украл электроинструменты из гаража
Ростовчанин остался без мобильника, дав позвонить незнакомцу
В Ростове-на-Дону полицеские раскрыли серию краж из машин в центре города
В Волгодонске при пожаре в пятиэтажке пострадали люди
Житель Украины спрятал семь блоков сигарет на месте, где расположена подушка безопасности в авто
В Ростове-на-Дону ищут девятилетнюю девочку
Борец с системой: в Ростове-на-Дону автомобиль снес знак платной парковки
«Какое солнечное фото»: Вязанный сарафан «Мисс Россия» Татьяны Котовой не оставил равнодушным поклонников
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 марта 2019: где и когда
Житель Ростова-на-Дону за долги по ЖКХ заплатит иномаркой Audi А8
В Волгодонске возбудили уголовное дело на водителя-пенсионера, который насмерть сбил школьницу
ВТБ Пенсионный фонд ВТБ: На негосударственную пенсию чаще копят мужчины