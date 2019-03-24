Чиновники провели рейд: в Ростове-на-Дону оштрафовали 15 водителей, которые парковали машины на тротуаре
Администрация города сообщила результаты рейда, который провели в Октябрьском районе. Чиновники фиксировали факты нарушений правил парковки, что является административным проступком.
- В ходе рейда выявлено 15 транспортных средств, которые находились на тротуаре, - пояснили в мэрии города, добавив, что в отношении владельцев машин тут же были возбуждены административные дела.
Напомним, невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных правилами благоустройства, влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 300 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 8000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 25000 до 70000.
Напомним, ранее появились сообщения в СМИ со ссылкой на градоначальника, который не исключает повышение стоимости эвакуации машин, припаркованных с нарушением.
ИСТОЧНИК KP.RU