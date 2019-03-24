2019-03-24T14:30:45+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону грабитель избил продавца из-за сотового телефона

Стражи порядка задержали злоумышленника
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону правоохранители задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в грабеже. Согласно официальной версии, именно он напал на продавца магазина.

- Пострадавший, обратившись в отдел полиции, сообщил, что в торговое помещение зашел неизвестный ему молодой человек, ударил его и забрал мобильный телефон, - пояснили в полиции.

Продавец достаточно подробно описал приметы обидчика, благодаря чему в том числе удалось быстро задержать подозреваемого. Ростовчанина доставили в районный отдел полиции, а сотовый телефон вернули владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, на время расследования которого мужчину взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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