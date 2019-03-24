2019-03-24T20:58:30+03:00
Общество

"Дикий ангел" Наталия Орейро прилетела в Ростов-на-Дону

Известная актриса и певица выложила видео в Инстаграм
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Наталья ОрейроНаталья ОрейроФото: EAST NEWS
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В воскресенье, 24 марта, в Ростов-на-Дону прилетела уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. Вечером у нее концерт, на который уже раскупили билеты (цена колебалась от 3 400 до 5 700 рублей).

Судя по странице в Инстаграме, в донской столице актрисе понравилось. Улыбчивая Наталия передала всем привет, стоя на фоне набережной и Ворошиловского моста. Комментарии тут же посыпались: "С приездом", "Ждем в Краснодаре", "Когда в Кисловодск?", "О! Знакомые места, вы на набережной?", "Как жаль,что я не смогу пойти на концерт,а это моя мечта", "Любимая!", "Приятное чувство ожидание чего-то волнующего. И долгожданного", "Я собираюсь уже на концерт".

natalia_oreiro_officialnatalia_oreiro_official
Привет, Ростов! Увидимся сегодня вечером Hola Rostov! Nos vemos esta noche
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Напомним, Наталия Орейро стала известной в России благодаря сериалу "Дикий ангел" (1998-1999 года). Несмотря на то, что прошло много лет, актриса остается кумиром миллионов россиян. Концертный тур актрисы и певицы «Незабываемый» пройдет по 14-ти городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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