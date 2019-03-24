В поселке Глубокий построят новое здание школы

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-24T17:48:12+03:00

В этом году должна быть разработана проектно-сметная документация

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В поселке Глубокий построят новое здание для школы № 32. Об этом сообщил губернатор Ростовской области, который посетил Каменский район. Он встретился не только с педагогами, но и представителями родительского комитета. Как оказалось, треть учеников школы занимаются во вторую смену, в образовательном учреждении нет столовой и спортивного зала.

В этом году на разработку проектно-сметной документации для строительства нового здания из областного бюджета направят 11,6 млн рублей. Разработка должна быть завершена до конца года.

Также выделены деньги на ремонт казачьей школы № 1. Еще пять лет назад из-за недобросовестных подрядчиков работы были заморожены, все это врем я занятия проводятся в приспособленном помещении.

- Общая стоимость работ по обновлению школы составляет 94,5 млн рублей, - пояснили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU