30 марта у жителей Ростова-на-Дону будут принимать опасные отходы: лампы, батарейки, термометры

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-24T18:02:11+03:00

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30 марта в Ростове-на-Дону состоится акция по сбору опасных отходов. В течение нескольких часов сотрудники специализированной компании будут принимать ртутьсодержащие отходы - лампы, термометры, тонометры, а также батарейки. Собранные опасные предметы впоследствии утилизируют.

- Так, у здания администрации города Ростова-на-Дону (ул. Б. Садовая, 47, парковка за шлагбаумом) с 9:00 до 15:00 будет стоять автомобиль марки «Газель» Х 874 НХ 161, - пояснили в мэрии.

Также специализированный Hyndai (Т 030 ВХ 161) будет перемещаться по городу и останавливаться на следующих точках:

Точка 1

с 9:00 до 9:20 Советский район (перекресток Зорге/Стачки, в парке «Плевен» рядом с памятником воинам-интернационалистам)

Точка 2

с 9:30 до 9:50 Железнодорожный район (парковка рядом с входом в ТРК «Сокол» со стороны пр. Стачки)

Точка 3

с 10:00 до 10:20 Ленинский район (перекресток Соборный/Пушкинская, парковка на ул. Пушкинская напротив реконструируемого кинотеатра «Россия»)

Точка 4

с 10:30 до 10:50 Кировский район (перекресток пр. Ворошиловский/ ул. Красноармейская, парковка за остановкой по ул. Красноармейская, рядом с рестораном «Донская чаша»)

Точка 5

с 11:00 до 11:20 Пролетарский район (площадь К. Маркса, перекресток улиц Советская и 19 линия, парковка в районе памятника К. Марксу)

Точка 6

с 11:30 до 12:00 Первомайский район (район ДК Ростсельмаш, Площадь Комбайностроителей, парковка на подъезде к зданию Проектпромвентиляция за трамвайными путями)

Точка 7

с 12:30 до 13:00 Ворошиловский район перекресток бульвара Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери

Точка 8

с 13:30 до 14:00 Октябрьский район (ул. Таганрогская, парковка по адресу ул. Таганрогская 161, рядом с входом в гарнизонный Дом офицеров города Ростова-на-Дону)

ИСТОЧНИК KP.RU