2019-03-25T10:39:10+03:00
Общество

На Дону проверяют больницу из-за выброшенных на свалку документов пациентов

К делу подключилась полиция
Илья БОГОМОЛОВ
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Скандал в Багаевском районе Ростовской области: в СМИ появилась информация, что документы пациентов местной ЦРБ (копии паспортов, полисов и справок) оказались на помойке. Возмутительную картину жители Дона сняли на видео. В больнице уже началась служебная проверка - руководство ищет виновных о том, что личные данные людей оказались во всеобщем доступе, да еще в таком нелицеприятном месте. В обращении, которое медицинское учреждение распространило для жителей района, сказано, что данный инцидент является халатностью некоторых сотрудников, а не злым умыслом, поэтому врачи просят людей перестать распространять снятое на помойке видео в социальных сетях.

В пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области "Комсомолке" прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства того, что документы из больничного архива оказались выброшены на свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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