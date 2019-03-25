СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-25T11:20:36+03:00

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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» (возводит в Ростове-на-Дону микрорайоны «Вересаево» и «Красный Аксай») уже готовится перейти на новую форму финансирования строительства многоквартирных жилых домов. О проведенной ею подготовке к изменениям в законодательстве говорилось во время рабочего визита министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева в Ставрополь. Там глава федерального ведомства поднял вопрос перехода на проектное финансирование жилой застройки с применением счетов эскроу (это когда средства передаются компании с особого счета после того, как были исполнены определенные обязательства по договору).

Уже в августе текущего года ЮСИ будет применен первый подобный опыт - в жилом комплексе «Российский» (Ставрополь). Сейчас там идет комплексная застройка на площади 10 га - девять многоэтажных жилых домов, детский сад-ясли и физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава минстроя вместе с руководством региона и города посетили эту масштабную стройку.

Министр строительства России посетил жилой комплекс группы компаний «ЮгСтройИнвест». Фото: предоставлено «ЮгСтройИнвест»

- Мы понимаем, что работа по счетам эскроу - это путь, по которому пойдет первичный рынок жилья в России, - говорит генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. - На сегодняшний день проводится большая подготовительная работа. Хотелось бы отметить, что в переходный период «ЮгСтройИнвест» не снизит темпы по количеству введенного жилья в эксплуатацию.

Владимир Якушев отметил, что переход на новую систему сможет гарантировать дольщикам надежную защиту.

- Банки будут просчитывать строительные проекты, что позволит избежать повторения ситуации с обманутыми дольщиками. Ведь основная масса строителей, которые попали в число недобросовестных, приступили к реализации проекта, не просчитав предварительно свои возможности, - сказал министр строительства РФ.

Также во время визита министра речь шла и о рабочих местах. Юрий Иванов отметил, что сегодня строительная отрасль испытывает нехватку специалистов - это результат провала в системе профобразования в 90-х - 2000-х годах. Поэтому сейчас «ЮгСтройИнвест» готовит специалистов на своих строительных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU