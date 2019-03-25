В Батайске женщина со стаффордом бросилась защищать попавшего в аварию водителя от сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-25T11:32:52+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео с места ДТП в Батайске. Авария произошла днем, 23 марта, в сквере Авиаторов на улице Луначарского.

- Пьяный водитель пролетел на скорости через пешеходную зону и "вписался" в дерево. От приехавшей полиции его защищала спутница, которую трезвой тоже не назовешь, - рассказал очевидец.

На ролике видно, что сотрудники ДПС обступили мужчину возле служебной машины,а рядом стоит дама со стаффордом на поводке и бранится на стражей порядка нецензурными выражениями.

- Отпусти его! На каком основании ты его держишь за руку?! Он преступление совершили или что?! - кричит женщина на полицейского.

В комментариях пользователи сети осудили как водителя, так и его "защитницу". Правда, мужчину в итоге не задержали. В полиции "КП" рассказали, что он сам пострадал в ДТП и, по результатам медицинского освидетельствования, был трезв. По данному факту проводится административное расследование..

- 51-летний водитель автомобиля Opel Antara, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. Проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU