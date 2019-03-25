2019-03-25T12:29:41+03:00
Происшествия

В Суворовском на перекрестке иномарка снесла дорожный знак, столкнувшись с другой машиной

На месте аварии работали автоинспекторы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварии. Фото: Ульяна Резник/Подслушано ЖК СуворовскийМесто аварии. Фото: Ульяна Резник/Подслушано ЖК Суворовский
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В понедельник, 25 марта, в Суворовском произошла авария, в которой пострадал один человек. На перекрестке дорогу не поделили две иномарки, после удара одна вылетела на обочину, где снесла дорожный знак.

- Вызвал все структуры, достал мужчину из авто (с ним все в порядке, за исключением сотрясения), - написал один из очевидцев последствий.

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «Надеюсь люди не сильно пострадали», «Самое опасное на дороге есть встреча двух крайностей "проскочу" и "не пропущу". А по существу, главное без жертв, железки дело наживное», «Там на постой аварии».

В областной автоинспекции пояснили, что на место выезжали сотрудники, обстоятельства ДТП еще уточняются, как и количество пострадавших.

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ДТП в Суворовском. Размотало две легковых.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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