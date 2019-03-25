В Суворовском на перекрестке иномарка снесла дорожный знак, столкнувшись с другой машиной
В понедельник, 25 марта, в Суворовском произошла авария, в которой пострадал один человек. На перекрестке дорогу не поделили две иномарки, после удара одна вылетела на обочину, где снесла дорожный знак.
- Вызвал все структуры, достал мужчину из авто (с ним все в порядке, за исключением сотрясения), - написал один из очевидцев последствий.
Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «Надеюсь люди не сильно пострадали», «Самое опасное на дороге есть встреча двух крайностей "проскочу" и "не пропущу". А по существу, главное без жертв, железки дело наживное», «Там на постой аварии».
В областной автоинспекции пояснили, что на место выезжали сотрудники, обстоятельства ДТП еще уточняются, как и количество пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU