2019-03-25T12:47:24+03:00
Происшествия

В Таганроге будут судить мужчину, который зарезал двух пенсионерок

Прокуратура передала уголовное дело в суд
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Речь идет о 33-летнем жителе Таганрога, который летом прошлого года зарезал двух пенсионерок.

- Находясь во дворе жилого дома в Таганроге, нанес множественные удары ножом двум женщинам, 1944 и 1949 года рождения, от которых последние скончались, - рассказали подробности в надзорном ведомстве.

Кровавую расправу попытался остановил 39-летний сосед, выскочивший на крики, но сам был ранен, но смог выжить. Во время расследования уголовного дела была проведена экспертиза, которая показала, что нападавший серьезно болен и нуждается в принудительном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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