СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-25T13:50:26+03:00

В Ростове-на-Дону таксист помог пассажиру донести вещи, а потом обокрал Фото: Артем ЛЕНЦ

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В Ростове-на-Дону задержали 38-летнего таксиста, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, он обокрал клиента.

- В отдел полиции Железнодорожного района обратился мужчина и сообщил, что из его дома пропал кошелек с деньгами, - пояснили в правоохранительных органах.

Когда стали разбираться, оказалось, что мужчина приехал на такси, водитель которого вызвался ему помочь донести вещи до квартиры. Подозрения пали на таксиста, который, как оказалось, уже ранее сидел за аналогичные преступления.

- Оперативники выяснили, что когда хозяин дома отвлекся, фигурант забрал кошелек с тумбы и ушел, сумма ущерба – 35 тысяч рублей, - рассказали в полиции. - Украденные деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU