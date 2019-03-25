СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-25T14:54:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на неделю 25-31 марта 2019 в Ростове-на-Дону: минусовые температуры, сильный ветер и снег с дождем. Понедельник, 25 марта, заставляет верить, что тепло и солнышко пришли в донскую столицу окончательно. Однако, если верить прогнозам синоптиков, которые, как показывает практика, до оконца недели еще могут изменить свои показания, так продлится недолго.

Во вторник, 26 марта, в донской столице еще будет до плюс 11 градусов в дневные часы. А вот в среду, 27 марта, уже до плюс шести, а также осадки виде дождя во второй половине дня.

Такая же температура будет и в четверг, 28 марта. Правда, возможно будет срываться снег.

При этом в ночь на пятницу, 29 марта, ожидается до минус одного градуса. Зато днем - ясно и снова до плюс шести тепла.

В субботу, 30 марта, также в прогнозах минусовые температуры с утра, но днем ясно и до плюс восьми. Такую же дневную температуру синоптики обещают и в воскресенье, 31 марта. Сильный ветер ожидается в донской столице в среду и четверг - его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU