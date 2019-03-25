СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-25T15:10:12+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 26 марта 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 26 марта 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2019: где и когда. Как сообщают энергетики, в список попали несколько сотен домов, которые находятся в разных районах донской столицы. Все это время там будут вестись профилактические работы на электросетях. У горожан попросили прощения за причиненные удобства, напомнив, что мера эта - вынужденная.

КОНКРЕТНО

Где и когда 26 марта в Ростове-на-Дону отключат электричество*

26 марта с 08:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101

26 марта с 09:00 до 18:00:

- ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2 25.03.19 26.03.19 09=00 17=00

г. Ростов-на-Дону ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72 25.03.19

26 марта с 09:00 до 19:00:

- ул. Катаева 194-240, 231-271; ул. Черепахина 156-202, 187-213; пер. Братский 85-97, 100-116; пер. Халтуринский 111-137, 170-190; пер. Островского 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева 174-220, 171-193

26 марта с 09:00 до 13:00:

- ул. Собино 2-78, 3-79; ул. Минераловодская 1-57, 2-46; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 1-53, 2-64; пер. Рыбный 3-9; ул. Депутатская 2-28

26 марта с 09:00 до 15:00:

- ул. Б. Садовая 80; ул. Серафимовича 87-115, 92-108; пер. Газетный 33; ул. Социалистическая 86-88, 96-98; просп. Ворошиловский 37, 41; ул. Шаумяна 102

26 марта с 09:00 до 16:00:

- просп. Кировский 46-48

26 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Ленина 97, 97А, 99, 99А 26.03.19

26 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский.

- ул. Лихачева 15-35, 12-42; ул. 12-го Декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40.

- ул. Ленинаканская 21-47А, 20-44; ул. Вологодская 2-20; ул. Амиряна; ул. Патканяна; ул. Севанская; пер. Дубовский.

- ул. Б. Садовая 108-116.

26 марта с 10:00 до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101, 111

* По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU