В Ростове-на-Дону после субботника вывезли больше 660 тонн мусора

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-25T15:25:39+03:00

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В городе Ростове-на-Дону на минувших выходных прошел общегородской субботник, в котором приняли участие больше пяти тысяч человек. В городской мэрии подсчитали и озвучили, что только за уикенд было вывезено более 660 тонн мусора, в том числе из свалочных очагов. При этом на уборку родного города вышли не только коммунальщики, но и обычные горожане, а также их дети.

Лидером по числу убранных отходов с улиц стал Советский район - там было убрано больше 137 тонн. В числе прочих там вычистили территорию балки Рябинина, улицу Лесную, улицу Содружества и проспект Стачки. На втором месте по чистоте - Железнодорожный район, где убрали 120 тонн. А замыкает тройку лидеров - Пролетарский район, там в общей сложности собрали 106 тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU