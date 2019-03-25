В Ростове-на-Дону обсудили перспективы развития молодежного самоуправления

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-25T15:31:46+03:00

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В Ростове-на-Дону прошла встреча, во время которой специалисты обсудили перспективы развития молодежного самоуправления Ростовской области «Молодежная команда страны», организаторами которой выступил региональный комитет по молодежной политике и Агентство развития молодежных инициатив». Известно, что обсуждение прошло в стенах Южного федерального университета. Здесь состоялись образовательные площадки и пленарное заседание с участием представителей органов исполнительной власти и Законодательного Собрания Дона. В числе спикеров - депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин и другие.

Как рассказали в вузе, основная цель мероприятия - создание условий для дальнейшей интеграции органов молодежного самоуправления в систему реализации государственной молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU