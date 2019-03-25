«Ловите, мужики, скорей»: Фото похудевшей пловчихи Юлии Ефимовой в купальнике набирает тысячи лайков

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-25T15:46:55+03:00

В общей сложности, фотография Ефимовой набрала за несколько часов больше 15 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова, которая частенько выигрывает соревнования по плаванию не только всероссийского, но и международного уровня, порадовала поклонников новым фото. Его она опубликовала в своем Инстаграм. На снимке, сделанном в Калифорнии, Юлия позирует на фоне бассейна. На ней - яркого цвета купальник, который эффектно подчеркивает ее фигуру. При этом многие фанаты спортсменки заметили: Юлия выглядит заметно постройневшей.

В общей сложности, фотография Ефимовой набрала за несколько часов больше 15 тысяч лайков.

pryanya93 Morning #swimming #onelove #sunrise #palmtrees #california

- Это ж какое удовольствие именно так начинать утро! - написал один из поклонников в комментариях.

- Очень красивое фото, - высказал свое мнение другой интернет-пользователь.

- Это лучшее фото восхода! - похвалил автора снимка другой.

Были и такие комментарии: « Обалденная», «Богиня», «Юлька-красотулька».

- Ведь уплывет золотая рыбка и не вернется, ловите, мужики, скорей, -высказал мысли вслух еще один из фанатов спортсменки.

ИСТОЧНИК KP.RU